На трассе М-5 «Урал» в Башкирии введено ограничение на проезд автобусов и грузовиков

Ограничение было введено в 14:15 по местному времени Фото: Олег УКЛАДОВ

На 90-километровом участке трассы М-5 «Урал» в Башкирии сегодня, 18 января, с 14:15 было введено временное ограничение на проезд маршрутных автобусов, легковых такси и грузовиков. Причина – погодные условия: низовая метель и обильный снегопад. Об этом сообщило Упрдор «Приуралье».

В республике ограничение действует от границы с Татарстаном (1283 км) до села Восточное Буздякского района (1375 км). Запрет на проезд автобусов и грузовиков по трассе также введен в Оренбургской области и Татарстане – от 1194-го километра.

Ориентировочное время окончания ограничения движения – 18:00.