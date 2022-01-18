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Общество18 января 2022 5:25

Сегодня вечером в Уфе из-за Крещения перекроют несколько улиц

Движение будет приостановлено на шесть часов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Сегодня вечером, 18 января, во время празднования Крещения в Уфе на шесть часов перекроют участки нескольких улиц. Ограничение будет действовать с 20:00 по 2:00 19 января. Об этом на оперативном совещании в городской администрации сообщила начальник отдела по работе с общественными объединениями Юлия Кошкина.

Движение будет ограничено по улицам:

– Маяковского (от Архитектурной до Калинина);

– Бехтерева (до дома №1/1 по Менделеева);

– Кирова (от Айской до Ветошникова);

– Амурская и Крестьянская (вдоль Кафедрального собора);

– Бикбая (местный проезд рядом с домом №32).

На сайте мэрии также указано, что 20:00 18 января до 14:00 19 января в микрорайоне Сипалово будет закрыт проезд по улице Набережной реки Уфы – на участке от Жукова до Бикбая.