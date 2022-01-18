Мэрия Уфы нашла деньги на повышение зарплат коммунальщикам

Коммунальщикам Уфы поднимут зарплату

С 1 февраля 2022 года некоторым сотрудникам коммунальных служб Уфы повысят зарплату. Об этом на оперативном совещании в местной администрации 18 января сообщил мэр Сергей Греков.

– Понимая всю важность и ответственность работы коммунальщиков, администрация Уфы нашла средства, чтобы поднять зарплаты тем, кто занят на уборке города. С 1 февраля будут повышены зарплаты дорожным рабочим, механизаторам, водителям городской системы ЖКХ, – рассказал сити-менеджер.

Вице-мэр Марат Гайфуллин пояснил, что для коммунальщиков вводится «доплата за интенсивность труда»: «Запланирован рост зарплаты, который для водителей, машинистов, трактористов с пятым разрядом составит почти 40% и поднимется до 60 тыс. рублей, для дорожных рабочих четвертого разряда – 25%».

Греков отметил, что после повышения зарплаты штат коммунальщиков в Уфе должен быть укомплектован.