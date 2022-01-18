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Общество18 января 2022 3:57

Мэрия Уфы нашла деньги на повышение зарплат коммунальщикам

Водители спецтехники начнут получать до 60 тыс. рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Коммунальщикам Уфы поднимут зарплату

Коммунальщикам Уфы поднимут зарплату

С 1 февраля 2022 года некоторым сотрудникам коммунальных служб Уфы повысят зарплату. Об этом на оперативном совещании в местной администрации 18 января сообщил мэр Сергей Греков.

– Понимая всю важность и ответственность работы коммунальщиков, администрация Уфы нашла средства, чтобы поднять зарплаты тем, кто занят на уборке города. С 1 февраля будут повышены зарплаты дорожным рабочим, механизаторам, водителям городской системы ЖКХ, – рассказал сити-менеджер.

Вице-мэр Марат Гайфуллин пояснил, что для коммунальщиков вводится «доплата за интенсивность труда»: «Запланирован рост зарплаты, который для водителей, машинистов, трактористов с пятым разрядом составит почти 40% и поднимется до 60 тыс. рублей, для дорожных рабочих четвертого разряда – 25%».

Греков отметил, что после повышения зарплаты штат коммунальщиков в Уфе должен быть укомплектован.