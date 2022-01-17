В Башкирии скоропостижно скончался знаменитый художник

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В Башкирии скоропостижно скончался заслуженный художник республики, член Союза художников России Ринат Атауллин. Прискорбную новость сообщили в республиканском Минкульте: знаменитый творец не дожил всего несколько дней до своего 63-летия.

Впервые имя Рината Атауллина стало известно, когда он представил в 1990 году на республиканской выставке свою картину «Аят». В дальнейшем картина участвовала еще в нескольких крупных выставках, а сейчас хранится в Башкирском художественном музее им. Нестерова вместе с другими работами мастера.

Ринат Атауллин участвовал во многих выставочных проектах Союза художников республики, а в 2006 году он со своей картиной «Акмулла» стал победителем в номинации «Живопись» в республиканском конкурсе, посвященном 175-летию Мифтахетдина Акмуллы. Многие искусствоведы отмечали многогранность тем и образов художника, уверенность творческого почерка и его особое видение в пейзажной живописи.

Прощание с заслуженным художником состоится 19 января в его родном селе Ташбулатово Абзелиловского района.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким Рината Атауллина.