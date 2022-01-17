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Общество17 января 2022 15:11

В пресс-службе Хабирова рассказали, почему Сергей Греков не выступает на оперативных совещаниях

Как оказалось, мэр Уфы не успел зачитать доклад из-за «ограниченного времени заседания»
Инга НОВИЦКАЯ
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Фото: grekov_ufa

Фото: grekov_ufa

В пресс-службе администрации главы Башкирии рассказали, почему мэр Уфы не выступает на оперативных совещаниях в правительстве республики. Например, на сегодняшней «оперативке» Сергей Греков должен был отчитаться по работе городского ЖКХ, в частности, по ситуации с уборкой снега. Однако заявленный доклад так и не прозвучал.

В пресс-службе администрации главы Башкирии объяснили, что все довольно просто – Греков просто не успел выступить из-за «ограниченного времени заседания».

- Выступление Сергея Николаевича Грекова в регламент оперативного совещания Правительства республики действительно было включено. Однако, учитывая большое количество вопросов, связанных с прогнозируемым ухудшением ситуации по коронавирусу, и ограничение заседания по времени, доклад не был озвучен, - пояснила пресс-секретарь Радия Хабирова Диана Ихсанова.