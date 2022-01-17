В первый день 2022 года уфимец спас из ледяной воды утопающего человека

фото: «БГК»

Уфимец Юрий Григорьев в первый день 2022 года спас утопающего в ледяной воде человека. Об этом сообщила пресс-служба Башкирской генерирующей компании – герой работает слесарем в принадлежащей ей Уфимской ТЭЦ-2.

Все случилось вечером 1 января рядом с берегом реки Уфы в микрорайоне Сипайлово. Юрий проводил время с семьей – они катались на тюбингах. В какой-то момент 51-летний мужчина услышал, что вдалеке кто-то кричит «Помогите!». Григорьев схватил «плюшку», побежал на звук, перед этим попросив супругу вызвать спасателей.

– Прибегаю к месту, а там, в 15-ти метрах от берега, в воде барахтается мужчина, – рассказывает энергетик. – Лёд довольно тонкий был, поэтому я лёг плашмя – и ползком к полынье, толкая перед собой «плюшку». Подполз, бросил ему тюбинг, он ухватился, я его тяну, но вытащить не получается.

Тогда мужчина подполз еще ближе, схватил утопающего за руку, взвалил его на плюшку и вытащил на берег. Затем Юрий снял с бедняги мокрую верхнюю одежду и надел на него свою теплую куртку. В этот самый момент приехали спасатели – Григорьев передал им пострадавшего.

Спасенному мужчине, как выяснилось позже, было 79 лет. В первоянварский вечер он вышел к полынье, чтобы набрать речной воды в канистру для полива комнатных растений.