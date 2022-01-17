Башкирия получит 1,4 млрд рублей на развитие IT-инфраструктуры в школах

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Башкирия получит 1,4 млрд рублей в качестве федеральной субсидии на развитие IT-инфраструктуры в школах до 2023 года. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 17 января сообщил министр цифрового развития республики Геннадий Разумикин.

В образовательных учреждениях планируется проложить кабельную и локальную вычислительные сети, установить точки доступа Wi-Fi, камеры видеонаблюдения и источники бесперебойного питания для коммутационного оборудования.

Разумикин добавил, что все школы республике к 1 сентября 2021 года были подключены к высокоскоростному интернету. С 1 января трафик всех школ оплачивает федеральный бюджет.