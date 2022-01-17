Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 января 2022 12:31

Башкирия получит 1,4 млрд рублей на развитие IT-инфраструктуры в школах

В образовательных учреждениях установят точки доступа Wi-Fi, камеры видеонаблюдения и источники бесперебойного питания
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

Башкирия получит 1,4 млрд рублей в качестве федеральной субсидии на развитие IT-инфраструктуры в школах до 2023 года. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 17 января сообщил министр цифрового развития республики Геннадий Разумикин.

В образовательных учреждениях планируется проложить кабельную и локальную вычислительные сети, установить точки доступа Wi-Fi, камеры видеонаблюдения и источники бесперебойного питания для коммутационного оборудования.

Разумикин добавил, что все школы республике к 1 сентября 2021 года были подключены к высокоскоростному интернету. С 1 января трафик всех школ оплачивает федеральный бюджет.