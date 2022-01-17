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Происшествия17 января 2022 8:56

На УМПО произошло возгорание – две сотрудницы госпитализированы в крайне тяжелом состоянии

Инцидент на заводе случился утром 17 января
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Пострадавшие работницы находятся в больнице

Пострадавшие работницы находятся в больнице

Сегодня утром, 17 января, в сборочном цехе Уфимского моторостроительного производственного объединения произошло возгорание. Пострадали две работницы, их госпитализировали.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления корпоративных коммуникаций завода Ольгу Копцеву, возгорание случилось на участке мойки деталей. На месте происшествия работали пожарные и медики. Причины инцидента устанавливаются.

«КП-Уфа» в Минздраве республики передали, что в больницу были доставлены две сотрудницы предприятия. Их состояние сейчас оценивается как «крайне тяжелое».