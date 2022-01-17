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Здоровье17 января 2022 8:15

Школы Башкирии будут закрываться при вспышках COVID-19 и простудных заболеваний

Об этом сказал глава республики Радий Хабиров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сегодня школьники Башкирии вернулись к учебе после длинных каникул

Сегодня школьники Башкирии вернулись к учебе после длинных каникул

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Башкирии школы будут закрываться на карантин при вспышках коронавируса и простудных заболеваний. Об этом сегодня, 17 января, на оперативном совещании в местном правительстве сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Если будут школы, которые образно говоря «заполыхают» коронавирусом или простудными заболеваниями, будем закрывать. Но пока просьба для детей создать условия, чтобы они учились, – отметил руководитель региона.

Напомним, сегодня школьники в Башкирии вернулись за парты после длительных новогодних каникул. К работе в образовательных учреждениях также приступили антиковидные инспекторы - они следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Как рассказали в Минобре республики, в школы не будут пускать детей с признаками ОРВИ.