Школы Башкирии будут закрываться при вспышках COVID-19 и простудных заболеваний

Сегодня школьники Башкирии вернулись к учебе после длинных каникул Фото: Евгения ГУСЕВА

В Башкирии школы будут закрываться на карантин при вспышках коронавируса и простудных заболеваний. Об этом сегодня, 17 января, на оперативном совещании в местном правительстве сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Если будут школы, которые образно говоря «заполыхают» коронавирусом или простудными заболеваниями, будем закрывать. Но пока просьба для детей создать условия, чтобы они учились, – отметил руководитель региона.

Напомним, сегодня школьники в Башкирии вернулись за парты после длительных новогодних каникул. К работе в образовательных учреждениях также приступили антиковидные инспекторы - они следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Как рассказали в Минобре республики, в школы не будут пускать детей с признаками ОРВИ.