В Уфе предприятие продавало мед с добавлением антибиотиков

В меде нашли антибиотики в количестве 0,00057 мг/кг Фото: Евгения ГУСЕВА

Уфимскому предприятию «Медовоз» выписали штраф за реализацию меда с добавлением антибиотиков. Об этом сегодня, 17 января, сообщило Управление Россельхознадзора.

В федеральную информационную систему в области ветеринарии поступила информация о продукции с содержанием ветеринарного лекарственного препарата – левомицетина. Лабораторные исследования показали, что в меде есть антибиотики в количестве 0,00057 мг/кг.

– Реализация пищевой продукции с содержанием лекарственных препаратов в том числе и антибиотиков населению запрещена, такая продукция является опасной для жизни и здоровья людей, – передали в ведомстве.

Россельхознадзор наложил на руководителя предприятия «Медовоз» административное наказание «в виде крупного денежного штрафа» – о какой именно сумме идет речь, не уточняется.