В башкирском лесу двое мужчин убили и пытались разделать лося

фото: МЧС РБ

В Дюртюлинском районе Башкирии против двоих местных жителей возбудили уголовное дело о незаконной охоте – они застрелили и пытались разделать лося в лесу. Об этом рассказали в региональном МВД.

Полиция узнала о происшествии благодаря сообщению о выстрелах в 500 метрах от села Черлак. Первыми на вызов прибыли сотрудники ГИБДД. Они обнаружили в лесу двоих ранее судимых мужчин 31 и 57 лет, пытавшихся разделать тушу лося.

– Мужчины приехали на автомобиле, при этом по лесу передвигались на охотничьих лыжах. У каждого при себе был рюкзак и гладкоствольное ружье с патронами. Выяснилось, что оружие хранилось незаконно, – передали в МВД.

По местам жительства злоумышленников были проведены обыски. После возбуждения уголовного дела обвиняемых отпустили домой под подписку о невыезде.