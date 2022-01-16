Инфекционист назвал сроки наступления пятой волны COVID-19 в Башкирии

В группе риска по омикрон-штамму коронавируса находятся дети

Пятая волна COVID-19 возникнет из-за штамма «омикрон» и придет в Башкирию в феврале. Об этом изданию ГорОбзор.ру сказал руководитель ковид-госпиталей в селе Зубово под Уфой и Стерлитамаке Азат Мухаметзянов.

По словам специалиста, новая волна коронавируса ожидается в России в конце января-начале февраля. Пик заболеваемости в республике прогнозируется через 3-4 недели.

Мухаметзянов отметил, что тяжелое течение заболевания при «омикроне» наблюдается в основном у невакцинированных и пожилых людей, а также тех, у кого есть сопутствующие недуги – сахарный диабет, рак и другие. Кроме того, в группу риска по развитию тяжелого течения COVID-19 входят дети с хроническими заболеваниями. Риск госпитализации у несовершеннолетних, инфицированных «омикроном», на 20 % выше, чем при «дельта»-варианте.

Напомним, в Башкирии по состоянию на 16 января подтвердились шесть случаев инфицирования штаммом коронавируса «омикрон», три из них были завозными.