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Общество15 января 2022 17:28

Какой будет погода в Башкирии во второй половине января 2022

Метели продолжат бушевать
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В второй половине января 2022 в Башкирии сохранится снежная погода

В второй половине января 2022 в Башкирии сохранится снежная погода

Во второй половине января 2022 на территории Башкирии сохранится теплая и снежная погода.

За первые 15 дней января в Башкирии выпало рекордное количество осадков. Доходило до того, что из-за непогоды приходилось перекрывать федеральные трассы, а уфимцев пришлось приглашать на снежный субботник, организованный мэрией города. Во второй половине месяца ситуация, судя по всему, не изменится.

По данным сервиса Gismeteo, после 16 января в республике сохранится относительно теплая и снежная погода. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от -7 до -14 градусов. Обильные осадки ожидаются в начале третьей недели и все последние дни января 2022.

В феврале осадки прекратятся, а температура воздуха останется прежней.