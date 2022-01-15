Мэр Уфы Греков перевел службы города на усиленный режим из-за снегопада

Мэр Уфы Греков перевел службы города на усиленный режим работы

Мэр Уфы Греков усилил режим работы коммунальных служб города из-за сильного снегопада.

В субботу Уфу накрыло сильным снегопадом, который продлится как минимум до вечера воскресенья. Несмотря на снежные субботники от администрации, город начал превращаться в сугроб.

Мэр Уфы Сергей Греков распорядился перевести все коммунальные службы города на усиленный режим. Он поручил рабочим «максимально качественно отрабатывать уборку улиц и вывоз снега». Также градоначальник попросил подчиненных внимательно относиться к уборке снега у больниц и пожарных частей.

Греков поблагодарил уфимцев, которые добровольно вышли на уборку улиц и дворов в рамках снежного субботника городской администрации.

- Это здорово, когда жители домов совместно с коммунальщиками приводят двор в порядок, - обратился к горожанам мэр.