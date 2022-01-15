Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 января 2022 12:53

Мэр Уфы Греков перевел службы города на усиленный режим из-за снегопада

Особое внимание коммунальщики уделяют выездам около больниц и пожарных частей
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
Мэр Уфы Греков перевел службы города на усиленный режим работы

Мэр Уфы Греков перевел службы города на усиленный режим работы

Мэр Уфы Греков усилил режим работы коммунальных служб города из-за сильного снегопада.

В субботу Уфу накрыло сильным снегопадом, который продлится как минимум до вечера воскресенья. Несмотря на снежные субботники от администрации, город начал превращаться в сугроб.

Мэр Уфы Сергей Греков распорядился перевести все коммунальные службы города на усиленный режим. Он поручил рабочим «максимально качественно отрабатывать уборку улиц и вывоз снега». Также градоначальник попросил подчиненных внимательно относиться к уборке снега у больниц и пожарных частей.

Греков поблагодарил уфимцев, которые добровольно вышли на уборку улиц и дворов в рамках снежного субботника городской администрации.

- Это здорово, когда жители домов совместно с коммунальщиками приводят двор в порядок, - обратился к горожанам мэр.