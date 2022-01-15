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Происшествия15 января 2022 4:31

В Башкирии к утру восстановили подачу отопления в жилые дома Белорецка

Рабочим пришлось устранять сразу две коммунальные аварии
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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В Белорецке произошла вторая коммунальная авария на одном участке Фото: МЧС Башкирии

В Белорецке произошла вторая коммунальная авария на одном участке Фото: МЧС Башкирии

В Белорецке рабочие восстановили подачу отопления в дома местных жителей.

Напомним, что днем 14 января в Белорецке произошла серьезная коммунальная авария. По данным МЧС республики, из-за изношенности труб коммунальщикам пришлось отключить отопление более чем в 10 домах. Без тепла остались около тысячи человек. К вечеру отопление вернулось.

Ближе к ночи из-за изношенности коммунальных сетей произошло еще одно отключение отопления в этих же домах. На этот раз подачу тепла удалось восстановить лишь к утру. В пресс-службе МЧС республики сообщили обо окончании аварийных работ в 7.30 по местному времени.