В Башкирии к утру восстановили подачу отопления в жилые дома Белорецка

В Белорецке произошла вторая коммунальная авария на одном участке Фото: МЧС Башкирии

В Белорецке рабочие восстановили подачу отопления в дома местных жителей.

Напомним, что днем 14 января в Белорецке произошла серьезная коммунальная авария. По данным МЧС республики, из-за изношенности труб коммунальщикам пришлось отключить отопление более чем в 10 домах. Без тепла остались около тысячи человек. К вечеру отопление вернулось.

Ближе к ночи из-за изношенности коммунальных сетей произошло еще одно отключение отопления в этих же домах. На этот раз подачу тепла удалось восстановить лишь к утру. В пресс-службе МЧС республики сообщили обо окончании аварийных работ в 7.30 по местному времени.