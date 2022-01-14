В массовом ДТП на трассе в Башкирии пострадали пять человек, в том числе двое детей

фото: МЧС РБ

В Кармаскалинском районе Башкирии произошло уже третье ДТП за сегодняшний день, 14 января. На этот раз авария стала массовой: на трассе Уфа-Инзер-Белорецк рядом с селом Ильтеряково столкнулись шесть автомобилей. ГИБДД республики сообщает о пяти пострадавших, среди которых есть двое детей 10 и 15 лет. Из машин их вытащили спасатели МЧС.

фото: ГИБДД РБ

В экстренном ведомстве пояснили, что травмированных людей развезли по двум больницам города Уфы – №21 и №22. После медицинского осмотра на госпитализации остались три человека, среди которых 10-летний ребенок.

Причины и обстоятельства аварии выясняют инспекторы ГИБДД.

Напомним, на трассе Уфа-Оренбург в Кармаскалинском районе сегодня произошло два ДТП: сначала автобус с пассажирами врезался в попутный экскаватор, а затем внедорожник протаранил патрульную машину ДПС.