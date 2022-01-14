Хабиров провел антиковидный штаб. Принято решение по окончанию зимних каникул у школьников

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Сегодня, 14 января, глава Башкирии Радий Хабиров провел заседание антиковидного оперштаба. Руководитель региона подтвердил, что школьники сядут за парты после зимних каникул 17 января. Он поручил обеспечить в образовательных учреждениях «строгий входной контроль с привлечением медицинских инспекторов».

– Нужно, чтобы и родители, и учителя понимали: если ребенок чувствует себя плохо, он должен оставаться дома, – сказал Хабиров. – Руководителям образовательных учреждений перед началом учёбы необходимо провести родительские собрания и подробно это разъяснить. Мы не должны допустить вспышек заболеваемости в наших школах.

Глава Башкирии также напомнил об угрозе распространения самого заразного штамма COVID-19 «омикрон». В республике подтверждено три случая инфицирования этой версией вируса. По словам Хабирова, в ближайшее время республика столкнется с очередной волной инфекции. В связи с этим местному Минздраву необходимо предусмотреть резервные койки в ковид-госпиталях и подготовить запас лекарств. Также руководитель распорядился усилить контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.