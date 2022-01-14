За 2021 год алкоголем в Башкирии отравились 962 человека, в том числе восемь детей

Женщины травятся алкоголем в три раза реже, чем мужчины Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии по итогам 2021 года спиртным отравились 962 человека (+7 к 2020 году), в том числе восемь детей и 13 подростков. Мужчины травятся алкоголем чаще, чем женщины: 734 случая против 228. Об этом сегодня, 14 января, сообщил региональный Роспотребнадзор.

– Причинами острых отравлений спиртосодержащей продукцией в основном являются острые отравления этиловым спиртом (74,4%), – передает надзорное ведомство.

Высокий уровень интоксикации алкоголем зарегистрирован в городе Октябрьском и Стерлитамакском районе (показатель отравлений выше общереспубликанского в 3,8-4 раза), а также в самом Стерлитамаке, Туймазах и Дюртюлинском районе (в 2,2-2,6 раза).

В прошлом году отравление спиртосодержащей продукцией стало причиной смерти для 160 жителей республики (детей среди них нет). Наибольшее число летальных исходов регистрировалось в Уфе (42 случая), Нефтекамске (8), Стерлитамаке и Иглинском районе (по 7), Салавате (6), Илишевском районе и Октябрьском (по 5).