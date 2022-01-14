В Башкирии водитель Chevrolet Tahoe сбил 16-летнюю девочку

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Учалы водитель внедорожника сбил 16-летнюю девочку. Инцидент случился на улице Ахметгалиева вечером 13 января, сообщила региональная ГИБДД.

Подросток попала под колеса Chevrolet Tahoe, когда пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Автомобилем управлял 42-летний житель Челябинской области.

В результате наезда несовершеннолетняя пострадала и была госпитализирована в травматологическое отделение местной больницы. Сейчас по факту инцидента ведется разбирательство.