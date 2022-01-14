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Происшествия14 января 2022 6:28

В Башкирии водитель Chevrolet Tahoe сбил 16-летнюю девочку

ДТП произошло в городе Учалы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Учалы водитель внедорожника сбил 16-летнюю девочку. Инцидент случился на улице Ахметгалиева вечером 13 января, сообщила региональная ГИБДД.

Подросток попала под колеса Chevrolet Tahoe, когда пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Автомобилем управлял 42-летний житель Челябинской области.

В результате наезда несовершеннолетняя пострадала и была госпитализирована в травматологическое отделение местной больницы. Сейчас по факту инцидента ведется разбирательство.