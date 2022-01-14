Жители Уфы жестко раскритиковали призыв мэрии на снежные субботники

Фото: Администрация Уфы

Жители Уфы жестко раскритиковали призыв городской администрации на снежные субботники. Свое возмущение горожане выразили в социальных сетях.

Дело в том, что администрация башкирской столицы сделала публикацию, в которой рассказала о мероприятиях, которые пройдут 15, 22 и 29 января. Это будут экологические акции по очистке улиц Уфы от снега и наледи. В них муниципалитет предлагает местным жителям активное участие.

Однако горожане восприняли предложение в штыки и оставили массу гневных комментариев.

– Скажите, пожалуйста, у вас совесть есть? Если у вас не получается очистить город от снега, то при чем тут другие жители города. Уже нет предела возмущению, – пишет Светлана К.

– Сделайте дворникам достойную зарплату, и люди потянуться. Раньше им квартиры выдавали, у них было стремление работать. А теперь простой люд должен все убирать, – возмущается другой уфимец.

– А на субботник опять выйдут одни бюджетники. Из-за того, что город не могут очистить от снега, страдают бюджетные организации. Скоро ночевать будем на работе, – считает местная жительница.

– Почему раньше хватало и техники и персонала, куда все подевалось? Почему население должно выходить на улицу и грести лопатами. Город в снегу просто утопает, когда такое было? – задается вопросами уфимка Елена.