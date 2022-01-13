В Башкирии вынесли приговор женщине, которая за рулем авто прокатила полицейского на капоте

фото: МВД РБ

На днях в башкирском городе Нефтекамске был вынесен приговор 38-летней женщине, которая за рулем авто прокатила на капоте полицейского, пытавшегося ее остановить. Об этом сообщило республиканское МВД.

Инцидент произошел вечером 19 августа 2021 года. Инспектор патрульно-постовой службы получил ориентировку на машину, водитель которой ездит по улицам в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский заметил этот автомобиль и потребовал от автомобилистки остановиться, однако та «поддела» его на капот и продолжила движение.

– Неизвестно, сколько бы в таком состоянии проехала автомашина, если бы не подоспела полицейская патрульная машина с включенными спецсигналами и перекрыла проезд, – передали в правоохранительном ведомстве.

Впоследствии против жительницы Нефтекамска возбудили уголовное дело о повторном пьяном вождении и применении насилия в отношении полицейского при исполнении. С первым обвинением женщина согласилась, а вот признавать второй проступок отказалась. Тем не менее городской суд признал ее виновной по обеим статьям и приговорил к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, горожанке выписали штраф в 50 тысяч рублей и запретили садиться за руль в ближайшие три года.