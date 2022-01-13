Хабиров связал нехватку врачей в Башкирии с отказом выпускников медвуза работать по специальности

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Одной из причин нехватки врачей в Башкирии является отказ выпускников медицинского университета работать по специальности. Об этом 13 января на Гайдаровском форуме «Россия и мир: приоритеты» в Москве сказал глава республики Радий Хабиров.

– Если бы все выпускники медуниверситета 2021 года пошли в медицину – амбулатории, поликлиники, больницы, – в республике не было бы проблем с врачами. Мы начали копаться, куда же пропадают врачи и выяснили, что огромное количество выпускников вузов не работают по специальности, – отметил руководитель региона.

Он отметил, что особое внимание при решении проблемы дефицита врачей нужно обратить на выпускников медицинских колледжей. Именно они, по мнению Хабирова, «уже приняли решение и посветят себя служению медицине»: «Это люди, как правило, из небогатых семей, им потом сложно поступать в вуз. Надо продумать программу по легкому доступу получения высшего образования. Тот мальчишка или девчонка, которые поработали нянечками, медсестрами, фельдшерами, – они никогда из медицины не уйдут, но их надо понять, дать им образование, и это будут лучшие терапевты и педиатры».