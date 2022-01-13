В Башкирии разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве 26-летнего сына

фото: МВД РБ

Полиция и Следственный комитет Башкирии ищут объявленного в федеральный розыск Фадимьяна Шаяхметова. Он подозревается в убийстве 26-летнего сына, совершенном год назад в городе Давлеканово.

В СК уточнили, что труп потерпевшего с колото-резаными ранениями был обнаружен 12 января 2021 года на территории дома его отца, который и стал главным подозреваемым в деле об убийстве. Шаяхметов после преступления скрылся.

Последний раз 54-летнего мужчину видели буквально вчера, 12 января, в поселке Раевский Альшеевского района – его засняла камера видеонаблюдения в магазине. Он был одет куртку-спецовку с капюшоном, темные брюки, зимние утепленные резиновые сапоги со шнуровой и черную вязаную шапку. За спиной у Шаяхметова был серый рюкзак.

фото: МВД РБ

Всем, кто обладает информацией о местонахождении подозреваемого, просят сообщить по телефону доверия следственного управления 8 (347) 251-62-51 или в органы внутренних дел по телефону 02 (с мобильного 102).