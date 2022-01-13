В Башкирии впервые с июля 2021 года подтверждено менее 200 новых случаев COVID-19

На госпитализации в Башкирии находится 131 ковид-положительный пациент

В Башкирии за последние сутки было выявлено 198 инфицированных коронавирусом. Последнее раз показатель прироста зараженных менее двухсот человек регистрировался еще 9 июля 2021 года. С начала пандемии и по состоянию на 13 января в регионе подтверждено более 124,6 тыс. случаев COVID-19. Об этом сообщил местный оперштаб.

За день еще 12 пациентов в Башкирии стали жертвами инфекции. Всего от коронавируса скончались 4 546 человек. Переболели более 115,5 тыс. жителей республики, 243 из них выписались по выздоровлению в течение минувших 24 часов.

Прямо сейчас носителями COVID-19 являются 4 545 человек: 4 433 лечатся дома, 131 лежит в инфекционных госпиталях (51 пациент находится в тяжелом состоянии).

Полностью вакцинацию в Башкирии прошли 2,1 млн жителей.