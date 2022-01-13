МЧС предупредило жителей Башкирии о продолжительном ухудшении погоды

На Башкирию надвигается метель Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии в ближайшие дни – с 14 по 16 января – ухудшится погода. Об этом со ссылкой на прогноз синоптиков предупредило региональное МЧС.

– Ожидаются снегопады и метели различной интенсивности при усилении ветра до 15-20 м/с. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, – передала пресс-служба экстренного ведомства.

Видимость на дорогах во время снега может ухудшиться до 500-1000 метров. МЧС республики призвало водителей соблюдать дистанцию, скоростной режим и правила безопасности при обгоне. Также рекомендуется отложить поездки на дальние расстояния.

Согласно данным Башгидромета, температура воздуха грядущей ночью, 14 января, составит -10,-15°, по юго-востоку республики -18,-23°, днем -5,-10°.