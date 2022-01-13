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Общество13 января 2022 6:58

Башкирия досрочно погасила кредиты на 4 млрд рублей

По итогам 2021 года госдолг республики составил 26,6 млрд
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Досрочное погашение кредитов позволило региональной казне сэкономить 86,7 млн рублей

Досрочное погашение кредитов позволило региональной казне сэкономить 86,7 млн рублей

Фото: Лия МУРАДЬЯН

Министерство финансов Башкирии 30 декабря 2021 года досрочно погасило кредиты на сумму в 4 млрд рублей, которые в 2020 году были взяты у «Сбербанка» на финансирование бюджетного дефицита. По словам главы ведомства Лиры Игтисамовой, республика «подтвердила статус региона с высоким уровнем долговой устойчивости».

Досрочное погашение кредитов позволило региональной казне сэкономить 86,7 млн рублей расходов на обслуживание госдолга.

По итогам 2021 года госдолг Башкирии составил 26,6 млрд рублей.