Башкирия досрочно погасила кредиты на 4 млрд рублей

Досрочное погашение кредитов позволило региональной казне сэкономить 86,7 млн рублей Фото: Лия МУРАДЬЯН

Министерство финансов Башкирии 30 декабря 2021 года досрочно погасило кредиты на сумму в 4 млрд рублей, которые в 2020 году были взяты у «Сбербанка» на финансирование бюджетного дефицита. По словам главы ведомства Лиры Игтисамовой, республика «подтвердила статус региона с высоким уровнем долговой устойчивости».

Досрочное погашение кредитов позволило региональной казне сэкономить 86,7 млн рублей расходов на обслуживание госдолга.

По итогам 2021 года госдолг Башкирии составил 26,6 млрд рублей.