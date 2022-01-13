Статистики назвали продукты, подорожавшие в Башкирии в начале 2022 года

Помидоры подорожали на 20%, а огурцы - на 10% Фото: Мария ЛЕНЦ

Аналитики Башстата назвали продукты, подорожавшие в Башкирии в начале 2022 года. Статистики сравнили цены на продовольствие за 30 декабря и 10 января.

Больше всего – на 20% – в стоимости выросли помидоры. Сейчас за килограмм придется заплатить почти 145 рублей. Подорожали также свежие огурцы (160 руб. за 1 кг: +10%), капуста (51 руб.: +9%), бананы (78,8 руб.: +6%), свекла (43 руб.: +5,8%), полукопченая и варено-копченая колбаса (466 руб.: +5,5%), а также печенье (163,3 руб.: +4%).

На 1-1,5% подешевели рис (74,6 руб. за 1 кг), молоко 2,5-3,2% жирности (57 руб. за 1 л), яйца (83 руб. за 10 шт.), сосиски и сардельки (365,2 руб. за 1 кг) и мясные консервы для детского питания (843 руб.).