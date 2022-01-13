В уфимском Инорсе за полтора года хотят построить Центр гребного слалома

Центр гребного слалома вУфе должен появиться до 2023 года Фото: Олег УКЛАДОВ

В Уфе до октября 2023 года хотят построить Центр гребного слалома в Инорсе.

Напомним, что вновь о создании центра водного спорта заговорили после выступления спортсменов из Башкирии на Олимпиаде в Токио летом 2021 года. Большая часть средств на строительство гребного канала, который соединит озеро Теплое и реку Уфимку, предоставят из федерального бюджета в рамках нацпроекта.

Согласно информации с сайта государственных закупок, прямо сейчас комиссия работает над отбором подрядчиков, которые будут работать над первой очередью строительства комплекса. Всего на эту часть проекта готовы потратить до 310 миллионов рублей из государственного бюджета.

Согласно документации, больше всего средств будет потрачено на создание самого канала, берегоукрепительные работы и создание трибун для зрителей. Комплекс планируют построить к октябрю 2023 года.