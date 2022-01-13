В Башкирии в пожаре погиб 11-месячный ребенок

фото: МЧС РБ

В Туймазинском районе Башкирии при пожаре в жилом доме погиб 11-месячный ребенок. Инцидент произошел в деревне Булат в ночь с 12 на 13 января. Об этом сообщило региональное МЧС.

Вызов на пульт диспетчера аварийной службы поступил в 23:51. На место были направлены три единицы техники и десять спасателей. Они локализовали пожар в бревенчатом доме в 00:47, открытое горение удалось ликвидировать в 00:55. Тело погибшего младенца было обнаружено на пепелище в 2:24.

– Мать погибшего ребёнка в момент возникновения пожара находилась с двумя детьми 3 и 6 лет в соседнем доме, – передало МЧС. – В доме был установлен по программе «Многодетная семья» автономный дымовой пожарный извещатель.

В причинах и обстоятельствах пожара разбирается следственно-оперативная группа СК Башкирии и дознаватель МЧС.