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Общество13 января 2022 3:45

В Уфе к реконструкции готовят Аксаковскую гимназию №11

Проектную документацию по ней отправили на госэкспертизу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Ufacity.info

фото: Ufacity.info

В Уфе будут реконструировать Аксаковскую гимназию №11. Число ученических мест там планируется увеличить до 1,1 тысячи. Об этом 12 января сообщила городская администрация.

Как пояснили в мэрии, проектная документация по перестройке школы уже разработана – ее отправили на проверку республиканской госэкспертизы. Сроки реконструкции будут известны только после получения положительного заключения и определения источников финансирования.

Аксаковская гимназия образована на базе старейшего учебного заведения Башкирии и Оренбургского края – средней школы № 11. Она также считается правопреемницей Уфимской мужской гимназии, основанной еще в XIX веке – в 1828 году.