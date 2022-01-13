В Уфе к реконструкции готовят Аксаковскую гимназию №11

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В Уфе будут реконструировать Аксаковскую гимназию №11. Число ученических мест там планируется увеличить до 1,1 тысячи. Об этом 12 января сообщила городская администрация.

Как пояснили в мэрии, проектная документация по перестройке школы уже разработана – ее отправили на проверку республиканской госэкспертизы. Сроки реконструкции будут известны только после получения положительного заключения и определения источников финансирования.

Аксаковская гимназия образована на базе старейшего учебного заведения Башкирии и Оренбургского края – средней школы № 11. Она также считается правопреемницей Уфимской мужской гимназии, основанной еще в XIX веке – в 1828 году.