Названы лидеры и аутсайдеры по вакцинации от COVID-19 среди городов и районов Башкирии

Лидером прививочной кампании стал Буздякский район

Минздрав Башкирии опубликовал рейтинг по темпам вакцинации среди городов и районов республики.

Согласно статистике ведомства по состоянию на 10 января, самая успешная прививочная кампания была проведена Буздякском (вакцинировано 127% от плана), Альшеевском (121%), Чишминском (120%), Чекмагушевском (120%) и Стерлибашевском (115%) районах.

Худшими по темпам вакцинации стали Бирский и Белорецкий районы, города Октябрьский (привито 70-71% от плана). В число аутсайдеров также вошли Межгорье (67%) и Сибай (64%). В конце года в этот антирейтинг также входил Бурзянский район, однако во время новогодних каникул муниципалитет выправил ситуацию.