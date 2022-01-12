Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье12 января 2022 5:41

Названы лидеры и аутсайдеры по вакцинации от COVID-19 среди городов и районов Башкирии

Худшим муниципалитетом в прививочной кампании пока остается Сибай
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Лидером прививочной кампании стал Буздякский район

Лидером прививочной кампании стал Буздякский район

Минздрав Башкирии опубликовал рейтинг по темпам вакцинации среди городов и районов республики.

Согласно статистике ведомства по состоянию на 10 января, самая успешная прививочная кампания была проведена Буздякском (вакцинировано 127% от плана), Альшеевском (121%), Чишминском (120%), Чекмагушевском (120%) и Стерлибашевском (115%) районах.

Худшими по темпам вакцинации стали Бирский и Белорецкий районы, города Октябрьский (привито 70-71% от плана). В число аутсайдеров также вошли Межгорье (67%) и Сибай (64%). В конце года в этот антирейтинг также входил Бурзянский район, однако во время новогодних каникул муниципалитет выправил ситуацию.