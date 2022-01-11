У известной сети частных клиник из Уфы сменился владелец

Фото: «Промедицина»

Уфимская сеть частных клиник «Промедицина» накануне сменила владельцев. Как пишет издание traid24.com, активы приобрела группа компаний «Медси». Сумма сделки не разглашается.

По данным издания, «Медси» теперь владеет клинико-диагностическим центром со стационаром, кардио-неврологическим центром, детской больницей, тремя мини-клиниками и центром медосмотров. Все учреждения ранее принадлежали «Промедицине».

Президент ГК «Медси» Елена Брусилова в беседе с traid24.com заявила, что приобретение новых клиник позволит компании увеличить «региональную выручку» почти в два раза.

- Мы продолжим открывать новые клиники в Уфе и Волгограде, а также внедрять новые технологии в существующих, делая медицинскую помощь еще более качественной и доступной для жителей этих городов, - подчеркнула Елена Брусилова.