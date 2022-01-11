В Уфе столкнулись две легковушки и автобус: есть пострадавший

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня вечером, 11 января, в центре Уфы произошла авария с участием двух легковых автомобилей и пассажирского автобуса. По данным ГИБДД по Башкирии, в седьмом часу вечера около дома №40 по улице Карла Маркса пассажирский автобус «Next», следовавший по маршруту № 257 под управлением 27-летнего водителя столкнулся с попутно движущейся легковушкой «Лада Гранта».

От удара отечественная машина вылетела на встречную полосу и врезалась в «Опель Астра». Как отметили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, среди пассажиров автобуса никто не пострадал, но травмы получила пассажир «Лады Гранта». Причины аварии устанавливают сотрудники дорожной полиции. Информации о госпитализации пострадавшего не поступало.