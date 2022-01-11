Минтранс Башкирии пригрозил штрафами за нарушение масочного режима в автобусах

фото: Минтранс РБ

Минтранс Башкирии напомнил о штрафах, предусмотренных за несоблюдение масочного режима в общественном транспорте. Граждан в случае первого нарушения могут обязать выплатить от 1 до 3 тыс. рублей, в случае повторного – от 15 до 30 тыс. рублей. В ходе проверочных рейдов за все время сотрудниками ведомства было составлено более 220 административных протоколов, 113 из них были переданы в суд, по 60 – вынесены предупреждения.

После новогодних каникул Минтранс совместно с ГИБДД вновь приступил к проверкам соблюдения масочного режима водителями и пассажирами общественного транспорта. Сегодня, 11 января, инспекция прошла на остановке «Спортивной» (проспект Октября).

– Уже составлено два административных протокола на водителей транспортных средств. Всего сотрудниками министерства транспорта и дорожного хозяйства проведено более 360 проверок, в ходе которых проверено более 220 маршрутов общественного транспорта, автовокзал «Южный» Уфы и железнодорожный вокзал Уфы, МУЭТ и филиалы ГУП «Башавтотранс», – передали в ведомстве.