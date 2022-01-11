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Здоровье11 января 2022 10:26

В Башкирии ни один из пациентов ковид-госпиталей не подключен к аппарату ИВЛ

За последние сутки в республике подтвердилось еще 204 случая инфицирования
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В тяжелом состоянии в Башкирии находятся 20 ковид-положительных пациентов

В тяжелом состоянии в Башкирии находятся 20 ковид-положительных пациентов

Фото: ИВАНОВА Диана

В Башкирии по состоянию на 11 января ни один из пациентов ковид-госпиталей не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом в тяжелом состоянии находятся 20 инфицированных. Об этом на профильном брифинге сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

С начала пандемии на территории региона было подтверждено более 124,2 тыс. случаев коронавируса. За последние сутки инфекцию диагностировали 204 жителям. Переболели COVID-19 в Башкирии более 115 тыс. человек, 309 из них выписались за последние 24 часа.

Скончались от коронавируса еще 11 пациентов. Общее число жертв инфекции в республике достигло 4 524 человек.

Сейчас на учете в качестве носителей ковида состоят 4 690 человек: 4 606 лечатся дома, 84 лежат в больницах.