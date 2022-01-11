Житель Башкирии пошел на свидание в квартиру к незнакомке и стал жертвой ограбления

После случившегося потерпевший написал заявление в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В башкирском городе Нефтекамске 33-летний местный житель пошел на свидание в квартиру к девушке, с которой познакомился в соцсетях, и стал жертвой ограбления. О случае разбое сообщило региональное МВД.

Когда нефтекамец появился по названному адресу, там его ожидала не потенциальная возлюбленная, а двое озлобленных мужчин. Один из них представился гостю супругом девушки и ему якобы стала известна их тайная связь.

– «Обозленный муж» заявил, что распространит информацию о порочных отношениях горожанина и, пригрозив вилкой, потребовал деньги, – передали в правоохранительном ведомстве. – Часть денежных средств потерпевший отдал сразу, за остальными его сопроводили к банкомату.

Всего горожанин отдал злоумышленникам 7 тыс. рублей. После случившегося он отправился в полицию и написал на разбойников заявление. Правоохранители оперативно разыскали предполагаемых преступников – ими оказались ранее судимые 27-летний житель Краснокамского района и 49-летний нефтекамец. Против обоих было возбуждено уголовное дело о разбое. Сейчас они находятся под стражей.