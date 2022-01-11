Мэр Уфы утвердил план по снижению бедности до 2030 года

В мэрии утвердили план по снижению бедности на ближайшие восемь лет

Мэр Уфы Сергей Греков утвердил план по снижению бедности в городе до 2030 года. Документ был опубликован на сайте мэрии вчера, 10 января.

Согласно плану мероприятий по снижению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, ожидается, что среднемесячная номинальная зарплата в башкирской столице вырастет с 54,5 тыс. в 2021 году до 68,8 тыс. рублей в 2030-м. Ежегодно как минимум на одну тысячу будет увеличиваться количество рабочих мест, созданных за счет открытия новых предприятий и расширения действующих.

Сити-менеджер Уфы также утвердит размер финансовой поддержки, которая будет оказана малому и среднему бизнесу. На эти цели ежегодно до 2024 года будет выделяться по 1,2 млн рублей.