Из Уфы запустили новые рейсы в Омск, Пермь и Воронеж

Теперь добраться в другие города России будет гораздо проще Фото: архив КП

В Уфе запустили три новых регулярных авиарейса – в Омск, Пермь и Воронеж. Как сообщила пресс-служба уфимского аэропорта, новые прямые направления появились благодаря программе субсидируемых авиаперелетов.

Так рейс Воронеж- Уфа запущен 10 января: он будет осуществляться дважды в неделю по субботам и вторникам. Рейсы будет осуществлять авиакомпания Utair, а самолет ATR 72 вместит до 70 пассажиров. Долететь из Воронежа в Уфу можно будет за 3 часа 5 минут.

11 января авиакомпания Red Wings запустит прямые рейсы по маршруту Уфа – Пермь. Рейсы будут осуществляться также дважды в неделю по вторникам и четвергам. Борт Sukhoi Superjet 100 вмещает до 100 пассажиров, а время полета составит около часа.

Также Red Wings с 15 января начнет осуществлять прямые рейсы Уфа-Омск. Борт Sukhoi Superjet 100 будет вылетать один раз в неделю – в субботу, а добраться до Омска можно будет всего за 2 часа.