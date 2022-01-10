Во дворе дома в Уфе 15-летняя девочка попала под колеса мусоровоза

фото: ГИБДД РБ

В Уфе 15-летняя девочка попала под колеса мусоровоза. Инцидент произошел около 10:00 8 января во дворе дома №16/1 по улице Степана Кувыкина. Об этом сегодня сообщила городская ГИБДД.

Как уточнили в дорожной полиции, за рулем спецмашины марки ISUZU находился 38-летний житель Кушнаренковского района. Двигаясь по дворовому проезду, водитель совершил наезд на школьницу.

Юная горожанка получила различные травмы и была госпитализирована на «скорой». ГИБДД проводит административное расследование по факту происшествия.