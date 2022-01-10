В Башкирии привилось от COVID-19 83% подлежащего вакцинации взрослого населения

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В Башкирии привилось от коронавируса 83% подлежащего вакцинации взрослого населения. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве республики сообщил глава регионального Минздрава Максим Забелин.

– В настоящий момент суммарно вакцинировано первым компонентом 2 205 618 наших граждан – это 88% от подлежащего вакцинации взрослого населения и 70% от общего количества взрослого населения. Полностью вакцинация завершена вакцинация у 2 075 566 человек – 83% подлежащего вакцинации взрослого населения и 66% от общего количества взрослого населения, – заявил Забелин.

Руководитель ведомства отметил снижение заболеваемости ковидом в регионе. За прошедшие сутки инфекцию подхватило 209 человек.