Уфимец до смерти забил своего приятеля за непристойное предложение интима

Суд принял во снимание раскаяние уфимца и приговорил его к 4 годам в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе уборщик мусоропровода до смерти забил своего приятеля за непристойное предложение заняться с ним интимом. Как следует из материалов районного суда, мужчины дружили между собой почти три года. Убитый злоупотреблял алкоголем и бродяжничал, а подсудимый жалел его – кормил приятеля, давал ему одежду, иногда пускал переночевать к себе.

В тот роковой вечер в декабре 2020 года уфимец уже собирался ложиться спать, когда к нему снова пришел в гости приятель и предложил вместе выпить. Вот только в разгаре застолье гость неожиданно встал, спустил штаны до колен и предложил хозяину дома заняться с ним интимом. Разозленный уфимец набросился на приятеля с кулаками и начал бить его по голове. Когда у избитого потекла кровь изо рта и носа, мужчина остановился и вызвал скорую. Потерпевшего забрали в больницу, где он скончался от черепно-мозговой травмы.

В итоге в отношении драчуна возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее смерть потерпевшего». Суд принял во внимание его искреннее раскаяние, положительные характеристики с работы и наличие малолетних детей и приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.