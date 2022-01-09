В одном из городов Башкирии компанию мужчин застали за очень странным развлечением

Фото: соцсети

В Кумертау компанию молодых людей застали за весьма странным занятием: они залезали на заснеженные елки и с силой трясли их, стряхивая снег. Необычную забаву засняла местная жительница и выложила в соцсети, пожаловавшись, что из-за пьяных криков и мата она не могла уснуть.

— Вот что творится в парке Коммунальников. Длилась сия оргия где-то с половины двенадцатого до половины первого. А летом там совсем беда. И пьют, и любовью занимаются, и дерутся, а полицейские и участковые никак не реагируют, - возмущается женщина. - Господа пьяные на видео. Надеюсь, вы дошли до дома, не замёрзли. А то карма ведь не всегда мгновенная, беспокоюсь, вдруг ещё не настигла....

Зрелище действительно странное: несколько мужчин, не боясь свалиться, залезли на самую верхушку высокой ели и начали ее раскачивать из стороны в сторону, а остальные снизу подбадривали товарищей громкими криками.

- Почистил? Ура, молодец! Ну что, давай на следующую елку! – раздавались крики на всю округу.

Большинство комментаторов посочувствовали автору поста, хотя нашлись и те, кто предложил просто улыбнуться ситуации.

- Эх, не понимаете, люди о деревьях беспокоятся, снег с них стряхивают! – иронизирует Рим С.