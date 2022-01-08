В Башкирии скоропостижно ушла из жизни психолог службы семьи Альфия Газимуллина

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В разгар новогодних каникул, 4 января, скоропостижно скончалась психолог службы семьи Салаватского района Альфия Газимуллина. О кончине женщины рассказали коллеги усопшей.

Альфия Мэлсовна боролась с тяжелой болезнью, которая, к несчастью, оказалась сильнее. Как поведали земляки Газимуллиной, женщина в мае прошлого года отметила юбилей, ей исполнилось 45 лет.

Жители Салаватского района отмечают, что Альфия Газимуллина была доброжелательной, отзывчивой, жизнерадостной женщиной, которая «с улыбкой встречала новый день, никогда не жаловалась на трудности».

– Альфия Мэлсовна навсегда останется в сердцах жителей района улыбающейся и приветливой. Пусть земля ей будет пухом, – написали коллеги женщины.

«КП-Уфа» выражает соболезнования родным и близким Альфии Газимуллиной.