В Башкирии за сутки COVID-19 был обнаружен еще у 220 человек

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии за сутки было зарегистрировано еще у 220 случаев заболевания коронавирусом. Оперативный штаб республики опубликовал статистику по ковиду за последние 24 часа.

Общее число заболевших опасной инфекцией в регионе достигло 123 623 человека. За минувшие сутки коварный вирус одолели 328 жителей Башкирии. Таким образом, всего в республике от ковида излечилось 114 090 человек.

За прошедшие 24 часа COVID-19 унес жизни 10 граждан региона. Общее число жертв ковида в республике – 4 488 человек.

В Башкирии продолжается прививочная кампания. Первый компонент вакцины за последние сутки получило 1 807 человек (всего – 2 202 719), второй – 2 810 (2 071 395).