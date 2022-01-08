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Общество8 января 2022 9:32

Количество предпринимателей в Башкирии выросло на четыре тысячи

Сейчас их число достигло 126,2 тысяч
Захар ЯКОВЛЕВ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Фото: vk.com/radiyhabirov

Фото: vk.com/radiyhabirov

Число предпринимателей в Башкирии выросло на четыре тысячи. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, за 11 месяцев 2021 года количество предпринимателей в Башкирии достигло 126,2 тысяч.

– Занятость в частном секторе составила 454 тысячи, рост – на 22 тысячи рабочих мест. В два с половиной раза возросло число самозанятых, их теперь более 72 тысяч, – заявил Хабиров.

Глава республики отметил, что Башкирия занимает второе место в стране по количеству социальных предприятий и третье – в Приволжском федеральном округе по числу индивидуальных предпринимателей.

Примечательно, что в 2021 году государство на поддержку развития предпринимательства выделила 1,1 миллиарда рублей. 735,7 миллионов из данной суммы было потрачено на реализацию мероприятий национального проекта.