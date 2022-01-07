Жительница Башкирии взяла кредит на 250 тысяч рублей и перевела их мошенникам

Фото: Рустем Ахунов

Накануне в Зианчуринском районе Башкирии произошел очередной случай дистанционного мошенничества. В районный отдел полиции обратилась местная жительница, которая заявила, что недавно на ее телефон позвонили с неизвестного номера и незнакомая ей женщина представилась сотрудницей банка. Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, аферистка убедила доверчивую сельчанку взять в кредит крупную сумму денег.

После того, как кредит был оформлен, «работница банка» предложила потерпевшей перевести 250 тысяч рублей на специальный счет. Якобы для дальнейшего погашения кредита. После того как разговор завершился, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело, - подчеркнули в пресс-службе МВД по Башкирии.