В Башкирии коронавирус за сутки подтвердился у 224 человек, 12 пациентов скончались

Фото: Рустем Ахунов

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Башкирии представил свежие данные по распространению ковида на территории республики. По данным на утро 7 января 2022 общее число заражений COVID-19 с начала пандемии достигло 123 тысячи 403 человека.

При этом переболели и выписались с полным выздоровлением 113 762 человека. Только за последние сутки выздоровели 327 пациентов.

По данным Минздрава Башкирии, за прошедшие сутки в Башкирии коронавирус подтвердился у 224 человек, а 12 пациентов скончались от ковида или его осложнений.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом отмечает, что на 7 января 2022 года в Башкирии полностью прошли вакцинацию двухкомпонентными вакцинами 2,068 млн человек.