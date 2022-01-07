В Башкирии в массовой аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей

Фото: ГИБДД по РБ

В минувший четверг вечером, 6 января, на дороге Туймазы-Октябрьский произошла массовая авария. По данным ГИБДД по Башкирии, около деревни Старые Туймазы столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2110, «Лада Калина» и «Лада Гранта». В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, при тройном столкновении пострадал водитель ВАЗ-2110, а также трое пассажиров «Лады Калина», сред которых и были двое детей. Водитель «Калины», а также водитель «Лады Гранта» и его пассажир не пострадали.

Пострадавшие были госпитализированы, в причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной полиции.