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Происшествия7 января 2022 5:28

Появилось видео с места крушения вертолета в Башкирии, в котором погибли два человека

Первыми до рухнувшего борта добрались сотрудники МЧС
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Число погибших при крушении частного вертолета Eurocopter AS350 B3E в Благовещенском районе Башкирии достигло уже двоих человек – один из пострадавших скончался в машине скорой помощи. Всего на борту находились три человека – пилот и двое пассажиров. По данным МЧС по Башкирии, сообщение о том, что аппарат рухнул около деревни Карагайкуль поступило в экстренные службы в первом часу ночи по местному времени.

На место незамедлительно отправились спасатели, медики и полицейские. Первыми к лежащему на боку воздушному судну прибыли сотрудники МЧС по Башкирии. Они сняли на видео место крушения Eurocopter AS350.

Как видно на кадрах, вертолет упал в лесу, а площадка рядом практически полностью занесена снегом. До инцидента весь вечер в этой части республики бушевал буран.