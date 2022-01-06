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Здоровье6 января 2022 14:18

COVID-19 в Башкирии на 6 января: 229 заразились, 372 выздоровели, шестеро скончались

В республике упала смертность от коронавируса
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На территории республики зарегистрировано более 123,1 тыс. случаев коронавируса

На территории республики зарегистрировано более 123,1 тыс. случаев коронавируса

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии за последние сутки коронавирусом заразились 229 человек. Всего на территории республики зарегистрировано более 123,1 тыс. случаев инфицирования. Об этом сегодня, 6 января, сообщил местный оперштаб.

От COVID-19 скончались еще шесть пациентов. С начала пандемии инфекция унесла жизни 4 466 человек.

Переболели коронавирусом в регионе более 113,4 тыс. жителей, 372 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Первым компонентом вакцины привились 2,19 млн человек, вторым – 2,06 млн.